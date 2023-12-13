«Київстар» повертається: що треба зробити для відновлення звʼязку

Абоненти мобільного оператора «Київстар» повідомляють, що звʼязок поступово відновлюється ввечері 13 грудня. Сервіс стає доступним не автоматично – для поновлення в мережі слід перезавантажити телефон.

Водночас послуга мобільного інтернету все ще недоступна.

Сама компанія про відновлення доступу до своїх послуг ще не повідомляла.

«Спеціалісти компанії працюють над відновленням послуг, і зроблять усе можливе, аби остаточно завершити цю роботу якомога швидше. Відновлення сервісів може відбуватися поступово, про що ми повідомлятимемо додатково на наших сторінках в соцмережах. Після стабілізації роботи мережі усі абоненти й корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обовʼязково отримають компенсації», – так компанія комунікувала зі своїми абонентами вдень 13 грудня.

У роботі мобільного оператора «Київстар» 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

«Київстар» заявив, що після масштабного збою частково відновив роботу послуг фіксованого зв’язку, а «остаточно завершити роботу» з відновлення інших послуг планують протягом дня 13 грудня.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.