У «Київстарі» назвали приблизні строки відновлення «деяких сервісів» після кібератаки

відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угрупованьПісля хакерської атаки у компанії «Київстар» обіцяє повернути «деякі сервіси» у другій половині дня, але зауважують, що є «дуже багато невизначеності».



«У нас є план – поки що нам вдається його реалізовувати, але не зовсім вчасно. Ми розраховували, що ми зможемо повертати деякі сервіси в першій половині дня сьогодні. Бачимо, що цього не станеться, але рухаємося до того, що повернути їх в другій половині дня. Складно казати наперед, бо дуже багато невизначеності і багато факторів, які ми знаходимо і які є перепонами, для того, що рухатися швидше», – сказав президент компанії Олександр Комаров в ефір національного телемарафону.



Він зауважив, що «Київстар» вперше стикнувся з такого рівня хакерською атакою.



«Це не сюрприз, що Росія шукає будь-які можливості вразити критичну інфраструктуру України. Просто, на жаль, «Київстар» став такою ціллю, де їм вдалося досягти певної частини своєї мети», – додав Комаров.

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Ввечері 12 грудня «Київстар» заявив, що після масштабного збою частково відновив роботу послуг фіксованого зв’язку, а «остаточно завершити роботу» з відновлення інших послуг планують протягом дня 13 грудня.

У роботі мобільного оператора «Київстар» 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.