ГУР повідомляє про кібератаку на податкову службу Росії

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони України атакували Федеральну податкову службу Росії – про це ГУР заявило 12 грудня.

«Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів фєдєральной налоґовой служби (ФНС РФ), а далі – у понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення», – йдеться в повідомленні.

Розвідка також звітує про аналогічну атаку на російську ІТ-компанію Office.ed-it.ru, яка обслуговує російську податкову службу.

За даними ГУР, кібератака знищила базу даних податкової системи та її резервні копії.

«Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї росії опинився в руках воєнної розвідки України. Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі ФНС РФ триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі – неможлива», – стверджує пресслужба управління.

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ГУР оприлюднило скріншоти, які свідчать про перебої в роботі сайту Федеральної податкової служби Росії.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про роботу російської ФПС. Сайт служби наразі завантажується.

Сьогодні ж стало відомо, що Служба безпеки України розслідує кібератаку на мобільний оператор «Київстар». Серед версій – причетність російських спецслужб.