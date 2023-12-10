Україна вивезла із Сектора Гази загалом 315 людей – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що завершився черговий етап евакуаційної місії із Сектора Гази, здійснений за дорученням президента.

«У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей: 304 українці, 2 палестинці, 9 громадян Молдови. Україна продовжить стежити за ситуацією та докладати всіх зусиль для захисту своїх громадян», – йдеться в повідомленні ГУР у фейсбуці.

8 грудня президент Володимир Зеленський повідомляв, що із Секторуа Гази вивезли ще майже 40 громадян України.

Станом на 1 грудня ще 146 українських громадян висловили бажання евакуюватися із Гази, повідомляв посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

У жовтні в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) він повідомив, що на евакуацію зі Смуги Гази записалися 337 українців, однак насправді громадян України у цьому регіоні набагато більше – близько пів тисячі.

Евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада, їх вивозили в кілька етапів.