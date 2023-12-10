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Україна вивезла із Сектора Гази загалом 315 людей – ГУР

Охоплений димом після ізраїльських ударів південь Сектора Гази, 10 грудня 2023 року
Охоплений димом після ізраїльських ударів південь Сектора Гази, 10 грудня 2023 року

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що завершився черговий етап евакуаційної місії із Сектора Гази, здійснений за дорученням президента.

«У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей: 304 українці, 2 палестинці, 9 громадян Молдови. Україна продовжить стежити за ситуацією та докладати всіх зусиль для захисту своїх громадян», – йдеться в повідомленні ГУР у фейсбуці.

8 грудня президент Володимир Зеленський повідомляв, що із Секторуа Гази вивезли ще майже 40 громадян України.

Станом на 1 грудня ще 146 українських громадян висловили бажання евакуюватися із Гази, повідомляв посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

У жовтні в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) він повідомив, що на евакуацію зі Смуги Гази записалися 337 українців, однак насправді громадян України у цьому регіоні набагато більше – близько пів тисячі.

Евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада, їх вивозили в кілька етапів.

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