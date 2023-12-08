Із Сектору Гази вивезли ще майже 40 українців – Зеленський

Із Сектору Гази вивезли ще майже 40 громадян України, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Наша розвідка, наші дипломати продовжують евакуацію громадян України із сектору Газа. Увесь день сьогодні триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці», – сказав він у своєму відеозверненні.

Станом на 1 грудня ще 146 українських громадян висловили бажання евакуюватися із Гази, повідомляв посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

У жовтні в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) він повідомив, що на евакуацію зі Смуги Гази записалися 337 українців, однак насправді громадян України у цьому регіоні набагато більше – близько пів тисячі.

Евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада, їх вивозили в кілька етапів. Зокрема, протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 людей.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що палестинське угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та Євросоюзі) порушило умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» у Газі».