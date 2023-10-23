Понад 330 українців очікують на евакуацію із Сектору Гази – посол України в Ізраїлі

На евакуацію зі Смуги Гази записалися 337 українців, однак насправді громадян України у цьому регіоні набагато більше – близько пів тисячі. Про це в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом для іноземних громадян можуть відкрити завтра.

«На евакуацію зголосилися сьогодні 337 громадян України. І тільки що наш представник у Палестині поінформував, що ще одна сім’я із шести чоловік оформляє документи. Але я думаю, що, мабуть пів тисячі наших громадян перебувають там. Не всі зголосилися на виїзд. Ситуація дуже складна. На жаль, ми тут абсолютно безсилі, як посольство тут щось зробити для допомоги. Крім того, що формувати ці списки, передавати на узгодження ізраїльській, єгипетській стороні і сумлінно чекати на евакуацію. Ми сподіваємося, що днями, можливо, навіть завтра, пункт пропуску Рафах буде відкритий для іноземних громадян», – розповів він.

Корнійчук додав, що окрім евакуації громадян України, посольство також допомагає вивезти зі Смуги Гази громадян інших держав.

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«Ми зобов’язалися надати допомогу молдованам, які до нас звернулися. В нас вже такий досвід був у 2021 році. Ми тоді вивезли більше 20 громадян Молдови. Зараз мова йде про 50. Болгари. Ми координуємося з поляками», – каже посол.

Перший евакуаційний авіарейс із громадянами України вилетів зі столиці Ізраїлю Тель-Авіва 14 жовтня.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українська сторона чекає на можливість вивезти своїх громадян зі Смуги Гази через пункт перетину кордону із Єгиптом Рафах.

Внаслідок атак бойовиків «Хамасу» в Ізраїлі загинуло понад 1400 людей, близько 200 все ще перебувають у полоні. Через удари у відповідь Ізраїлю по Сектору Гази загинули понад 3700 людей, повідомило палестинське міністерство охорони здоров’я.