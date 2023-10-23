Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію в Україні та на Близькому Сході

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі в понеділок, щоб обговорити кризу на Близькому Сході та подальшу підтримку України в боротьбі з російською агресією.



Як пише DPA, коли мова йде про Близький Схід, головне питання полягає в тому, як ЄС може допомогти запобігти регіональній ескалації конфлікту.

Що стосується України, група повинна прояснити в найближчі місяці, як ЄС має брати участь у запланованих зобов’язаннях безпеки Заходу. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував взяти довгострокові зобов’язання щодо фінансування військової допомоги, а також використовувати гроші ЄС для підтримки постачання сучасних винищувачів і ракет. Зокрема, він хоче мобілізувати 5 мільярдів євро щорічно з 2024 року до кінця 2027 року.

На зустрічі в понеділок не очікується ухвалення далекосяжних рішень. Низка країн-членів ЄС поки що не бажають брати на себе нові довгострокові фінансові зобов’язання щодо України. Існують також розбіжності в оцінці реакції Ізраїлю на атаку бойовиків «Хамас» 7 жовтня. Наприклад, лідери Іспанії відкрито звинувачують Ізраїль у порушенні міжнародного права із закликом до евакуації людей із Сектора Гази. Вони також підтримують заклики до припинення вогню. З іншого боку, лідери таких країн, як Німеччина, виступають проти такого підходу та наголошують на праві Ізраїлю на самооборону.

Ще однією темою зустрічі міністрів є конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. Крім того, після зустрічі відбудуться переговори з представниками Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.