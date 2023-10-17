Вірменія готова підписати мирний договір з Азербайджаном до кінця року – Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія готова підписати мирний договір та врегулювати відносини з Азербайджаном до кінця року. Про це, як передає Вірменська служба Радіо Свобода (Радіо Азатутюн), він заявив, виступаючи у Європейському парламенті в Страсбурзі.

Пашинян наголосив, що Єреван готовий підписати мирний договір, який відображатиме принципи взаємного визнання суверенітету та територіальної цілісності.

Він не виключив відкриття транспортних комунікацій на основі принципу суверенітету території, через яку вони проходять. Зокрема, за словами прем’єра, вірменська сторона готова відкрити залізницю через Мегрі (в Азербайджані її ще називають «Зангезурський коридор» – ред.), але не як «екстериторіальний коридор». Пашинян висловив побоювання, що президент Азербайджану Ільгам Алієв може зробити питання так званого коридору приводом для нового нападу на Вірменію та захоплення територій.

У вересні азербайджанська армія провела операцію з відновлення контролю над сепаратистським регіоном Нагірний Карабах. Влада тамтешніх етнічних вірмен капітулювала і нині бере участь у переговорах про реінтеграцію Карабаху в Азербайджан.

Міжнародна спільнота визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону.

Баку та Єреван роками перебувають у конфлікті через сепаратистський регіон Нагірний Карабах. Підтримувані Вірменією сепаратисти захопили регіон Азербайджану, населений переважно етнічними вірменами, під час війни на початку 1990-х років, у якій загинули близько 30 000 людей.