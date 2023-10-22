У Парижі 15 тисяч людей вийшли на мітинг на підтримку палестинського народу

У Парижі на площі Республіки зібралися 15 тисяч людей на підтримку палестинського народу, акція була санкціонована префектурою поліції міста, повідомляють французькі ЗМІ.

За даними журналістів, поліція перекрила вулиці навколо площі, де зібралися люди, аби засудити «масові вбивства», нібито скоєні Ізраїлем у Секторі Гази.

«Макрон дає Ізраїлю ліцензію на вбивство», – заявив президент Асоціації «Солідарність Франція – Палестина» Бертран Хейлбронн, якого цитує телеканал TF1.

Активісти руху «За справедливий і тривалий мир між палестинцями та ізраїльтянами», який улаштував мітинг, вивісили біля підніжжя статуї Республіки банер, який закликає до негайного припинення вогню. Також вони розмістили плакати із гаслами «зупинити різанину», вони засуджують відповідь Ізраїлю на атаки, скоєні бойовиками «Хамасу» 7 жовтня.

Учасники мітингу закликали уряд Франції до дипломатичних рішень, а не діяти «лише як прихильник Ізраїлю». А також до встановлення «тривалого миру» на Близькому Сході.

Національний рух «За справедливий і тривалий мир між палестинцями та ізраїльтянами», який об’єднує близько сорока лівих організацій, закликав до проведення мітингів по всій Франції. Подібні акції вже відбулись у Ліоні, де зібрались 1100 людей, та в Ніцці, де попри заборону префектури на центральну площу вийшли понад три сотні демонстрантів.

Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Нині Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.