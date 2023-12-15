«Київстар» заявляє, що відновив доступ до мобільного інтернету на всій території країни

Оператор мобільного зв’язку «Київстар», який 12 грудня зупинив роботу своїх сервісів після хакерської атаки, заявляє, що відновив доступ до мобільного інтернету по всій країні.

«Станом на зараз наша команда… активно працює над запуском SMS і відновленням доступу до «Мій Київстар»; поновила роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку. Мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G», – повідомила пресслужба компанії у фейсбуці.

«Це означає, що скоро якість зв’язку буде покращуватися. Навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю. У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв’язком. Проте наші спеціалісти оперативно їх усувають. Як тільки ми дізнаємося, що стабілізаційні заходи пройшли успішно і сервіси працюють на 100%, ми обов’язково вам повідомимо» , – додали в компанії.

У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.