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«Був скомпрометований обліковий запис когось зі співробітників» – президент «Київстару» про атаку

На думку директора компанії, приклад «Київстар» показує, що навіть найбільш захищені системи можу бути вражені
На думку директора компанії, приклад «Київстар» показує, що навіть найбільш захищені системи можу бути вражені

В компанії «Київстар» сподіваються, що зможуть відновити надання послуги з передачі даних протягом ночі – про це заявив генеральний директор оператора Олександр Комаров у ефірі національного телемарафону 13 грудня.

«Робимо це обережно, крок за кроком, щоб упевнитися, що послуги будуть надаватися стабільно і роботі мережі нічого не загрожує», – розповів він.

Комаров вказав на те, що про свою причетність до атаки заявила російська хакерська група «Сонцепьок», пов’язана з російською розвідкою.

На думку директора компанії, приклад «Київстар» показує, що навіть найбільш захищені системи можу бути вражені.

«Ми не перший рік стикаємося із загрозами, і з початку війни ми відбили приблизно 500 більш-менш серйозних атак. Але треба визнати, що ця атака пробила наш захист, тому що був скомпрометований обліковий запис когось зі співробітників, і ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії», – сказав Комаров.

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На думку генерального директора, атака – це «не питання технологій, а більше питання того, що в будь-якій організації, в будь-якому місці можуть бути люди, які умовно «наводять» російські ракети або віддають свої паролі».

Водночас він зазначив, що слідство триває, і його результати наразі невідомі.

У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Про відновлення роботи мобільного оператора користувачі «Київстар» почали повідомляти після 17:00 13 грудня.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

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«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

«Київстар» заявив, що після масштабного збою частково відновив роботу послуг фіксованого зв’язку, а «остаточно завершити роботу» з відновлення інших послуг планують протягом дня 13 грудня.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.

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