«Був скомпрометований обліковий запис когось зі співробітників» – президент «Київстару» про атаку

В компанії «Київстар» сподіваються, що зможуть відновити надання послуги з передачі даних протягом ночі – про це заявив генеральний директор оператора Олександр Комаров у ефірі національного телемарафону 13 грудня.

«Робимо це обережно, крок за кроком, щоб упевнитися, що послуги будуть надаватися стабільно і роботі мережі нічого не загрожує», – розповів він.

Комаров вказав на те, що про свою причетність до атаки заявила російська хакерська група «Сонцепьок», пов’язана з російською розвідкою.

На думку директора компанії, приклад «Київстар» показує, що навіть найбільш захищені системи можу бути вражені.

«Ми не перший рік стикаємося із загрозами, і з початку війни ми відбили приблизно 500 більш-менш серйозних атак. Але треба визнати, що ця атака пробила наш захист, тому що був скомпрометований обліковий запис когось зі співробітників, і ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії», – сказав Комаров.

Читайте також: «Київстар» офіційно підтвердив відновлення голосового звʼязку

На думку генерального директора, атака – це «не питання технологій, а більше питання того, що в будь-якій організації, в будь-якому місці можуть бути люди, які умовно «наводять» російські ракети або віддають свої паролі».

Водночас він зазначив, що слідство триває, і його результати наразі невідомі.

У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Про відновлення роботи мобільного оператора користувачі «Київстар» почали повідомляти після 17:00 13 грудня.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

Читайте також: «Шатдаун»: зв’язок від «Київстар» досі відновлюють. Що кажуть фахівці?

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

«Київстар» заявив, що після масштабного збою частково відновив роботу послуг фіксованого зв’язку, а «остаточно завершити роботу» з відновлення інших послуг планують протягом дня 13 грудня.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.