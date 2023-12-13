Якими ракетами Росія атакувала Київ? Обстріли, фронт, бої. «Київстар» та кібербезпека

1 Москва погрожує заходами у відповідь, якщо ЄС обмежить пересування дипломатів РФ 56303 views

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3 «Дуже багато трупів навкруги валяється» – речник про ситуацію біля Авдіївського коксохіму 22252 views

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9 Президент Євроради про новий можливий термін Путіна: «ми не наївні» 8244 views