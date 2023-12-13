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Політика

Якими ракетами Росія атакувала Київ? Обстріли, фронт, бої. «Київстар» та кібербезпека

  • Росія знову обстріляла Київ – йдеться про наймасовіший за останній час удар балістичними ракетами по місту, каже влада. Водночас Повітряні сили ще уточнюють тип ракет, які використовували цього разу війська Росії. Наслідки ракетної атаки на Київ – репортаж.
  • Тим часом британська розвідка пише, що армія РФ почала використовувати новий майданчик для запуску дронів-«шахедів». Йдеться про Балаклаву в окупованому Криму, і це вже 5-й майданчик запуску БПЛА, який використовується в російських операціях. Як це впливає на роботу сил ППО? Чи впорається ППО з посиленням обстрілів?
  • Атака на мережу «Київстар»: російські хакери взяли відповідальність. Про те, що атаку здійснили представники угруповання «Солнцепек», пишуть російські медіа – про це сказано і на іменному телеграм-каналі, що нібито належить групі. Хто стоїть за атакою і який стосунок до «Київстару» має російський підсанкційний олігарх Михайло Фрідман?
  • Український президент Володимир Зеленський приїхав з неоголошеним візитом у Норвегію. Ця поїздка сталася дорогою після США, де Зеленський мав зустріч із американським президентом Джо Байденом. Чи зміг Зеленський переконати американський сенаторів про необхідність допомоги для України? Тим часом у Польщі новий уряд на чолі з Дональдом Туском склав присягу і стає до роботи.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

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