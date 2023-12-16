Вибух у сільраді на Закарпатті: депутату повідомили про підозру

Депутат Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який підірвав кілька гранат під час засідання, отримав підозру у скоєнні теракту, йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

«Слідчі СБУ кваліфікують підрив трьох бойових гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків. Підривнику, який є місцевим депутатом, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ (терористичний акт)», – заявили в СБУ.

Депутата затримали. Він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід, зазначили в СБУ.

«Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де серед іншого виявили «передсмертну записку», зміст якої наразі вивчається. Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника», – додали в СБУ.

Розслідування підриву гранат депутатом сільської ради здійснюється за керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомив Офіс генерального прокурора.

Подію кваліфікували як терористичний акт та незаконне поводження з боєприпасами.

«Наразі відомо про 26 потерпілих. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості, з них семеро – у важкому стані. Підривник також перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу», – повідомив Офіс генпрокурора.

Наразі встановлюються обставини інциденту, тривають першочергові слідчі дії.

На Закарпатті депутат сільської ради під час засідання сесії Керецьківської сільської ради (Хустський район) підірвав гранати. Як повідомили Радіо Свобода у поліції, це сталося близько 11:30. За останніми даними, внаслідок вибуху постраждали 26 людей, 7 з яких є у важкому стані. Повідомлялося, що медики проводили реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.