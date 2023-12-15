На Закарпатті депутат сільради підірвав гранату: понад 20 поранених



На Закарпатті депутат сільської ради під час засідання сесії Керецьківської сільської ради (Хустський район) підірвав гранати. Подія трапилася сьогодні близько 11:30. Про це Радіо Свобода повідомила Анна Дан, речниця головного управління Національної поліції в регіоні.



«За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, а сам підривник та ще 11 людей поранено», – прокоментувала Анна Дан. За її словами, на місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти.



Наразі обставини цих дій депутата з’ясовують правоохоронці.



Згодом у Нацполіції уточнили, що внаслідок події постраждали 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.