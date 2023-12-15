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На Закарпатті депутат сільради підірвав гранату: понад 20 поранених

Наразі обставини цих дій депутата з’ясовують правоохоронці.
Наразі обставини цих дій депутата з’ясовують правоохоронці.


На Закарпатті депутат сільської ради під час засідання сесії Керецьківської сільської ради (Хустський район) підірвав гранати. Подія трапилася сьогодні близько 11:30. Про це Радіо Свобода повідомила Анна Дан, речниця головного управління Національної поліції в регіоні.

«За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, а сам підривник та ще 11 людей поранено», – прокоментувала Анна Дан. За її словами, на місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти.

Наразі обставини цих дій депутата з’ясовують правоохоронці.


Згодом у Нацполіції уточнили, що внаслідок події постраждали 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

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