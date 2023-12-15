Вибух у сільраді на Закарпатті: правоохоронці розпочали розслідування

Вибух у сільраді на Закарпатті правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу, заявили у пресслужбі Національної поліції.

У відомстві додали, що Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ.



Також поліція поширила відео, на якому є момент вибухів в будівлі.

На Закарпатті депутат сільської ради під час засідання сесії Керецьківської сільської ради (Хустський район) підірвав гранати. Як повідомили Радіо Свобода у поліції, це сталося близько 11:30. За останніми даними, внаслідок вибуху постраждали 26 людей, 6 з яких є у важкому стані. Повідомлялося, що медики проводили реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати. Наразі про його стан невідомо.