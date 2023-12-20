У Білому домі очікують, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України у січні

У Білому домі очікують, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для допомоги Україні у січні. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.



«Ми хочемо отримати це фінансування якнайшвидше. Схоже на те, що це станеться десь у січні, але чим раніше, тим краще», – заявив він.



Він нагадав, що адміністрація Джо Байдена може оголосити ще один пакет допомоги Україні до кінця цього місяця.



«Це займає кілька днів, іноді тижнів, щоб деякі з цих матеріалів потрапили в Україну. Тому дуже важливо, щоб у січні ми мали просування з додатковим фінансуванням, оскільки бойові дії не збираються припинятися. Якщо земля замерзне до кінця січня, це полегшить росіянам пересування», – додав представник Білого дому.

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Прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі, де республіканці кажуть, що це має бути поєднано з посиленням міграційного контролю на кордоні США та Мексики.

Високопоставлені представники демократів і республіканців у Сенаті США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена до того, як законодавці підуть на канікули.

Як зауважує агенція Reuters, зауважує, що імміграція є однією з найбільш розбіжних проблем у американській політиці, а двопартійні спроби реформ неодноразово зазнавали невдачі протягом останніх 20 років.

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У Білому домі заявили, що планують цього місяця оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу США.

Раніше агенція Bloomberg повідомила, що днями Пентагон надіслав листа Конгресу, де вказує, що до 30 грудня у відомства вичерпаються кошти на військову допомогу Україні, якщо не буде затверджене нове фінансування.