У Сенаті США кажуть, що угода щодо допомоги Україні та кордону малоймовірна до січня – ЗМІ

Високопоставлені представники демократів і республіканців у Сенаті США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена до того, як законодавці підуть додому на канікули.



За їхніми словами, будь-яка можлива двопартійна угода, ймовірно, не буде досягнута до січня.



«Я сподіваюся, що вони підготують текст, сядуть і, закачавши рукава, закінчать роботу, як тільки ми повернемося в січні», – сказав сенатор-демократ Дік Дурбін, якого цитує Reuters.



Республіканець Джон Тьюн також заявив, що до цього часу угода не буде досягнута.

«Демократи вичерпали час, що ухвалення суттєвої угоди про безпеку кордонів до Різдва неможливо», – сказав він, виступаючи в Сенаті.



Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер також сказав, що учасникам переговорів потрібно більше часу.

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Прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі, де республіканці кажуть, що це має бути поєднано з посиленням міграційного контролю на кордоні США та Мексики. Фінансування Ізраїлю, іншого елементу пакету, є менш суперечливим.



Reuters зауважує, що імміграція є однією з найбільш розбіжних проблем у американській політиці, а двопартійні спроби реформ неодноразово зазнавали невдачі протягом останніх 20 років.



«Я не можу сказати, наскільки це складне питання. Це найскладніша сфера американського законодавства», – сказала сенаторка Кірстен Сінема, незалежна учасниця переговорів.



Контрольована республіканцями Палата представників вже покинула місто, і неясно, чи повернеться вона, якщо контрольований демократами Сенат ухвалить пакет фінансування.



Законодавцям може бути складніше досягти угоди в січні, коли розпочнеться конкурс з висунення кандидатів у президенти США від Республіканської партії на виборах 2024 року, і вони також стикнуться з крайнім терміном для уникнення часткового закриття уряду.

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Агенція Bloomberg повідомила, що днями Пентагон надіслав листа Конгресу, де вказує, що до 30 грудня у відомства вичерпаються кошти на військову допомогу Україні, якщо не буде затверджене нове фінансування. Повідомляється, що Міністерство оборони США зараз витрачає свої останні 1,07 мільярда доларів на купівлю нової зброї та обладнання, які замінять ті, що були вилучені зі запасів і відправлені в Україну.