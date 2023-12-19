«США нас не зрадять» – президент України про допомогу Заходу

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня висловив думку, що країни Заходу продовжать надавати допомогу Україні.

«Я впевнений, що США нас не зрадять, і що те, про що ми домовилися, США виконають повністю», – сказав Зеленський про виділення нового пакету допомоги від США, який кілька тижнів не може погодити Конгрес.

Президент України також висловив упевненість, що ЄС «найближчим часом» також виділить кошти Києву. На його думку, якщо не вдасться погодити передачу 50 мільярдів євро, знайдуться інші механізми допомоги.

Проти надання Україні економічної допомоги на суму 50 мільярдів євро виступає Угорщина. Дипломатичні джерела в Євросоюзі після вето прем’єра Віктора Орбана заявляли, що Будапешт «зрештою не зможе перешкодити виділити гроші Україні».

У США на наданні нового пакету допомоги Україні наполягає адміністрація Джо Байдена. Республіканці в Палаті представників Конгресу США виступають проти, вимагаючи від демократів поступок у питаннях внутрішньої політики.