Остін і Умєров обговорили пріоритети безпекової допомоги Україні – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров у телефонній розмові обговорили ситуацію в Україні і пріоритети безпекової допомоги.



Як повідомляє пресслужба Пентагону, Остін також надав оновлену інформацію про прогрес у створенні коаліцій сил і засобів в рамках Контактної групи з питань оборони України та планування майбутніх зустрічей групи.

Українська сторона наразі подробиць цієї розмови не повідомляла.

Читайте також: Американці заплатять кров’ю, якщо США припинять підтримку України – Кірбі

Ця розмова відбулася на тлі затримки допомоги Україні. Раніше Білому домі заявили, що планують цього місяця оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу США.

Прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі, де республіканці кажуть, що це має бути поєднано з посиленням міграційного контролю на кордоні США та Мексики. У Білому домі очікують, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для допомоги Україні у січні.

На саміті у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.