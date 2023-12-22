У ЗСУ кажуть, що під Бахмутом «критично не вистачає людей»

На Бахмутському напрямку «критично не вистачає людей», ця проблема навіть більше важлива, ніж нестача боєприпасів. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко.

«Це не просто брак людей, це критичний брак. Те несуттєве поповнення, яке приходить у підрозділи, воно вкрай неякісне як по рівню підготовки, так і за віком. Середні вік людей, які приходять у штурмову піхоту – 50 років. Очевидний брак людей – це перша проблема у ЗСУ. Навіть більш важлива проблема, ніж брак боєприавсів», – сказав Олексій Тарасенко.

Тому, за його словами, на фронті очікують на додаткову мобілізацію, але в першу чергу молодих чоловіків.

«У війська це видається очевидним і незворотнім кроком – серйозна, суттєва мобілізація. Але не 50-55 річних чоловіків із купою проблем зі здоров’ям, а молодих чоловіків, які суттєво посилять угруповання ЗСУ і дозволять як надійно тримати оборону, так і певних напрямках виконувати наступальні завдання», – зазначив Тарасенко.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна хоче наступного року призивати на військову службу чоловіків, які живуть за кордоном.

19 грудня на пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача повідомили про потребу мобілізувати до лав ЗСУ до пів мільйона людей.