Росія знову забезпечує свої війська трасою Горлівка-Ясинувата: восени там був підірваний міст

Росія відновила постачання своїх військ на Сході трасою Ясинувата-Горлівка. Восени цього року ЗСУ порушили логістику агресора тут, вразивши міст біля Пантелеймонівки – селища, розташованого трасою. Це територія, окупована з 2014 року.

Про те, що трасу знову експлуатують і возять нею військові вантажі, можна судити з кадрів російського телебачення. У сюжеті про бойові дії на Торецькому напрямку цього тижня пропаганда РФ показала ділянку дороги, якою рухається військовий транспорт російської армії.

У відео автор сюжету каже: «Дороги під Горлівкою посилені додатковими бетонними укріпленнями: навіть вдень противник атакує трасу дронами-камікадзе, тому будь-яке перекидання техніки проводиться під прикриттям систем РЕБ».

Донбас Реалії вдалося геолокувати кадри з сюжету: частину його знято на ділянці траси Ясинувата-Горлівка, поряд з якою 12 жовтня 2023 року ЗСУ знищили міст над залізничним полотном.

Точка (48.214265, 37.960575), де ведеться зйомка, знаходиться біля селища Пантелеймонівка – ось вона на кадрах російського ТБ:

А ось – на відео тревел-блогера у 2020 році:

Це місце розташоване всього за 500 метрів від зруйнованого в жовтні мосту.

У сюжеті російської пропаганди йдеться про те, що постачають через цей шлях угруповання російських військ, яке атакує українські позиції під Торецьком (РФ називає його радянською назвою – Дзержинськ).

Але раніше військові експерти говорили про значення шляху Горлівка-Ясинувата і для постачання під Авдіївку, тобто у зворотному напрямку. Зараз, коли особливо сильний тиск агресор здійснює саме на Авдіївку, можливо, постачання йде в першу чергу в цьому напрямку.

Горлівська траса, вочевидь, періодично перебуває під ударами українських керованих снарядів і FPV-дронів, оскільки є відео уражень російської техніки на ділянці цієї дороги безпосередньо перед самою Горлівкою. Наприклад, 29 листопада підрозділ Falcons Team «Альфи» СБУ вразив ціль біля стели «Горлівка» на в'їзді до міста:

Найменша відстань від траси Горлівка-Ясинувата до українських позицій становить 20 кілометрів, тому такі влучання – більшою мірою епізодичні. Натомість, ділянку траси північніше – Горлівка-Бахмут – ЗСУ давно тримають під вогневим контролем.

«Плече підвозу звісно що збільшиться (після підриву мосту – ред.) і це такий перший дзвіночок – точніше другий. Перший – це був вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Зараз ще тут міст підірвали», – зазначав у жовтні 2023-го в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) спікер українського угрупованні військ «Хортиця» Ілля Євлаш.

Невідомо, як виглядає зараз ушкоджений у жовтні залізничний міст, але можна зробити висновок, що загалом траса на цей момент – проїзна, і використовується агресором.

Останнє повідомлення про можливе відновлення мосту в Пантелеймонівці окупаційна адміністрація зробила 29 листопада: тоді йшлося про те, що роботи поки що виконувати небезпечно, а на трасу зроблено з'їзд в обхід мосту.

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