Коли ти – «ціль номер один»: що відбувається на кордоні з Росією на Сумщині

Кордон з Росією на північному сході України, по суті, ще одна лінія фронту. Тут не відбувається масштабних наступальних дій, але постійно працюють диверсійно-розвідувальні групи, а також, як і будь-де на передовій, є обстріли артилерії і мінометів, скиди з безпілотників і удари FPV-дронів. Донбас Реалії побували на одному з опорних пунктів українських прикордонників на Сумщині, а також поспілкувалися з операторами розвідувальних БПЛА.

«Ціль номер один»

Український «мавік» піднімається в небо неподалік російського кордону. З висоти безпілотника добре видно систему оборонних рубежів армії РФ: опорні пункти, мінні загородження, протитанкові рови і так звані «зуби дракона».

«Службу несуть вони так само, як і ми. Один за одним спостерігаємо: вони за нами, ми за ними», – каже прикордонник Максим.

За його словами, якоїсь техніки біля самого кордону росіяни не тримають, лише іноді на кілька хвилин заїжджає БТР. Очевидно, таким чином відбувається перезмінка російських військовослужбовців на позиціях.

«Ви ж розумієте, що озброєння не буде розташоване на самому кордоні. Туди, де в них знаходиться озброєння, потрібно більш потужними «пташками» літати», – ділиться досвідом напарник Максима Ігор.

Військові кажуть, що для противника вони – «ціль номер один». За ними полюють і водночас за допомогою систем радіоелектронної боротьби створюють перешкоди в роботі.

«Можуть глушити, можуть забирати (БПЛА – ред.), але це все залежить від пілота: як пілот навчений, як він бачить цю проблему», – розповідає Максим.

«Ми звикли до своєї ділянки. Якщо будемо працювати на іншій ділянці, також треба буде звикати. Дрон – це як машина, це вже як родина для тебе, ти його взяв і повинен оберігати», – додає Ігор.

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Сьогодні, окрім звичних російських оборонних споруд, трохи далі від кордону військовослужбовці з безпілотника помітили екскаватор, який навіть в морозну погоду працював.

«У противника побудована лінія оборони на території Російської Федерації, досконало вони до цього підійшли. Побудовані взводні опорні пункти, ротні опорні пункти, спостережні пости, встановлені відеокамери спостереження, які ми періодично намагаємось знищувати, але ворог їх відновлює», – розповідає командир підрозділу Держприкордонслужби Костянтин.

Українські рубежі оборони

Лінія оборони збудована і з українського боку. Щоб дістатися до одного з опорних пунктів поблизу кордону, нам доводиться їхати разом з прикордонниками на бронеавтомобілі Roshel. Жоден звичайний джип, за словами військових, через снігові замети, а також багнюку під снігом, сьогодні не зміг доїхати до позицій.

Одне з завдань прикордонників на цій ділянці – прикривати польову дорогу, яка веде в Росію. Армія РФ натомість чи не кожного дня веде вогонь з артилерії та мінометів по позиціях українських військовослужбовців.

«Зрозуміти їх неможливо. Вони можуть стріляти і вдень, і вночі. І в дощ, і в град», – розповідає командир опорника Ігор.

Для нас він проводить невелику екскурсію довгою смугою окопів, а також демонструє бліндажі, де відпочивають військові.

Окрім російських обстрілів, дошкуляють також миші. Допомагають з ними справлятися коти, їх тут щонайменше три. Прикордонники кажуть, що загалом ситуація складна, але контрольована.

«Ми за допомогою антидронових рушниць знищили нещодавно три БПЛА противника, які намагалися нанести вогневе ураження за допомогою скидів. Плюс за допомогою антидронової рушниці ми посадили також безпілотник противника, який передали певним силам оборони, які витягнуть з нього інформацію», – розповідає командир підрозділу Костянтин.

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Оператор безпілотника Максим на цій ділянці фронту служить вже 10 років. Каже, тато в нього хоч і росіянин, але як волонтер допомагає ЗСУ. Однак у Росії у Максима залишається багато родичів.

«Чесно сказати, хочеться взяти їх (російські оборонні споруди – ред.) і рознести, було б чим. Вони залізли на нашу територію, нищили наших людей, дітей, жінок. На душі дуже погано, в мене тільки одна злість: чим більше їх «задвухсочу», тим краще для мене і моєї родини», – ділиться Максим.

Лише у Сумській області кордон з Росією становить понад 560 кілометрів. Згідно з офіційними українськими даними, щодня тут фіксуються десятки обстрілів по прикордонних населених пунктах, частими є також спроби проникнення російських диверсійних груп. Схожою є ситуація і на Чернігівщині.