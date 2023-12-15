«Зараз ми сточуємо наступальну міць Росії» – Фітьо

Росія активно штурмує і має незначні успіхи на Бахмутському напрямку, повідомляють українські та західні аналітики. Проєкт Deep State прогнозує, що наступним під ударом може опинитися Часів Яр – місто меш ніж в 20 км на схід від Бахмуту. Генштаб ЗСУ повідомляє про атаки біля Богданівки, Григорівки, Іванівського, на лінії Лиман – Кремінна – Куп’янськ. Наскільки велика загроза для Часового Яру з боку російських військ, хто має перевагу у дронах, як впливає погода на поле бою, яку тактику використовує агресор зараз та як йому протистоять Сили оборони – про це в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів спікер командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо.

– Володимире, у вівторок 24-та бригада (24-та ОМБр ЗСУ імені короля Данила, про що повідомив у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський – ред.) звільнила терикон шахти ім.Гагаріна в адмінмежах Горлівки. Як розвивається там ситуація відтоді? Можете розповісти, чи були спроби військ Росії вибити українських захисників з нього?

– Так, дійсно, наші захисники з 24-ї бригади вже встановили наш прапор на цьому териконі. Це означає, що відбулися певні дії і були взяті в полон російські найманці, російські військовослужбовці. Це ще одна висота, з якої прекрасно відкривається вид безпосередньо на Горлівку.

Робити з цього сенсацію не варто, це наслідок важкої роботи, яку здійснювали наші військовослужбовці. Відповідно, ми розуміємо, що ворог буде намагатися всіляко повернути контроль над цією висотою.

Тому поки висновки робити завчасно, але це вже є певний дзвіночок для наших ворогів про те, що будь-які їхні спроби будуть присікатися, і будемо все ж таки за нагоди покращувати своє тактичне становище і переходити до атак для того, щоб максимально ускладнити тактичне становище росіян на території України.

– Тут чим така особлива ситуація, що це лінія зіткнення з 2014 року, і українські війська звільнили такий шматочок нової території. Російські військові же намагаються звідти вибити українських захисників?

– Звичайно, вони намагаються вибити. Щойно в інформаційному полі з'явилася ця новина, відповідно, вже туди направляються [Росією] додаткові сили. На даний час успіхів у них немає… Активізація фронту відбулась на всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» – це від Куп’янська і аж до Нью-Йорка.

Пізніше ввечері 14 грудня після випуску Радіо Донбас Реалії Deep State повідомив , що російські сили повернули контроль над териконом. Аналітики зазначили, що за їхньою інформацією, військові ЗСУ здійснили рейд, взяли декілька полонених і повернулися назад. Офіційно військово-політичне керівництво України чи їхні представники ці дані не коментували.

– Розкажіть, як розвивається ситуація зараз на південь та на північ від Бахмута? Наскільки серйозна загроза для наступного міста, Часового Яру? Проєкт DeepState говорить, що це одна з очевидних цілей загарбників – окупувати його.

– Ми ще пам'ятаємо кампанію з захоплення Бахмута, коли [ПВК] «Вагнер» кидав сотнями на день своїх найманців, колишніх ув'язнених, і тоді з Часовим Яром у них нічого не вийшло. Відповідно, зараз говорити про загрозу для Часового Яру теж дещо зарано. Противник намагається вести активні наступальні дії, наші оборонці відбивають ці наміри.

Звичайно, вони (Росія – ред.) хочуть Часовий Яр захопити, вийти на лінію Григорівка – Богданівка – Іванівське. Але на даному етапі в них якихось важливих успіхів немає. Ще раз наголошую, фронт активний, фронт зміщується в один чи інший бік. [Російські війська] намагаються продавити українську оборону, нічого не виходить. Резервів у них багато.

Втрати – а втрати у них надзвичайно великі в людській силі – відразу поповнюються. Саме на людський ресурс робиться ставка основна в російській окупаційній армії, для них люди нічого не вартують. І відразу продовжують штурмові дії невеликими групами 10-20 осіб.

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Погода зараз дещо не сприяє. В крайні дні була велика ожеледь на фронті, все було вкрите тоненьким шаром льоду. Відповідно, техніці було рухатися важче. Дрони ударні менше застосовувалися. Хоча за минулу добу, ми бачимо, що саме на цьому напрямку був своєрідний рекорд застосування дронів-камікадзе – 47 дронів-камікадзе атакували українські позиції.

– Це за добу 47 дронів-камікадзе?

– Так, за добу 47 дронів-камікадзе на Бахмутському напрямку застосували російські окупаційні війська.

– А Росія проти чого використовує дрони – проти окопів, техніки? І я так розумію, використовуються серед іншого дрони з приборами, які дозволяють їм працювати і вночі?

– Так, вони застосовують як проти будь-якої техніки – автомобільна, броньована, так і проти піхоти, проти окопів. [Дронів] мають велику кількість… Застосування дрону залежить від його оператора, який керує ним – саме кінцевий результат. Але в російській армії все, в принципі, як їй притаманно, – не якістю, а кількістю. І вони собі можуть це дозволити.

Але говорити про перевагу в цій сфері якоїсь зі сторін наразі неможливо, тому що на захист вживаються всі необхідні заходи з українського боку, і українські дрони-камікадзе для них так само кара небесна, яка на них чатує на всіх ділянках фронту.

– Давайте трохи про лінію Лиман – Кремінна – Куп’янськ. Там теж бої, як ви вже сказали, – ожила вся лінія фронту. Яка обстановка зараз в Синьківці, Іванівці, Лимані Першому, де весь час атакує агресор? І яка тактика Росії на цьому напрямку? Як вони збираються рухатись на Куп’янськ і захоплювати це місто? В лоб, чи, можливо, вони намагаються за прикладом Авдіївки діяти?

– На цьому напрямку вони теж застосовують штурмові підрозділи, «Шторм Z», «Шторм V», і зафіксовано підтягування, – командувач [Сухопутних військ Збройних сил України Олександр] Сирський у своєму телеграм-каналі теж це зазначав, що підтягують резерви штурмових батальйонів, які сформовані з колишніх ув'язнених. Якихось великих успіхів у них на цій ділянці теж немає.

Але ця лінія фронту характеризується різними відстанями між позиціями. Там, де відстань більше між позиціями, ворог більше застосовує техніку для підвозу піхоти, яка потім за підтримки танків та бронетехніки намагається штурмувати українські позиції.

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Це відразу все знищується, тому що зараз така війна – війна в онлайні. Дрони що з української сторони, що з боку російських окупантів бачать абсолютно все, і зробити якісь несподівані кроки, які ви не побачите, неможливо.

Єдиний шанс, це коли погана погода. Приміром, коли падав дощ і був мороз, дрони швидко обмерзали і їм треба було часто сідати та злітати, аби показати якусь картинку. І це деякі незручності на полі бою, звичайно, приносило.

На Лиманському напрямку [Росія] більше намагається застосовувати авіацію. Це штурмова та винищувальна авіація, відповідно, застосовують керовані авіаційні бомби, якщо знову ж таки дозволяє погода.

– І давайте кілька слів про Сіверськ. Рідко на нього звертають увагу. Я так розумію, там все одно атаки бувають – ось було посилення штурмів біля Спірного в межах тижня-двох. Що там відбувається, чи зберігається тиск? Якщо подивитися на карту, очевидно, Росія хотіла б там атакувати, але ми не чуємо, щоб агресор там був дуже активний.

– Ви знаєте, таке враження, що зараз відбувається якась розвідка боєм. Тобто вони пробують там, там, там, – на різних ділянках. І де в них виходить, там більше сконцентрують увагу. Але оскільки в них зараз практично ніде нічого не виходить, вони на всій лінії намагаються давити і десь знайти цю слабинку, продавити оборону і там же розвивати успіх.

Цього українські захисники, звичайно, їм не дозволять. І тому зараз ми просто сточуємо їхню наступальну міць. Втрати, ви самі бачите, дуже великі у російської армії. Якщо взяти листопад, в смузі відповідальності «Хортиці» – 11 тисяч без 20 солдатів. Тобто 11 тисяч втрат тільки на одній смузі.

Але за рахунок прихованої мобілізації та набору на контракт в свої окупаційні збройні сили ці втрати швидко поповняться (а є ще втрати і у відмовниках, і в дезертирах, і інші). Чого-чого, а в людській силі проблем у них немає. Більше економлять техніку, ніж людський ресурс.

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