Мобілізація українців, які незаконно виїхали за кордон: що про це кажуть у Німеччині

Україна потребує майже пів мільйона військовослужбовців для відсічі агресії Росії, стверджує військово-політичне керівництво країни. Міністерство оборони, як заявив міністр Рустем Умєров в інтерв'ю німецьким журналістам, шукатиме шляхи для повернення з-за кордону тих чоловіків, які незаконно виїхали. Українських чоловіків віком від 25 до 60 років начебто мають «запросити» зʼявитися до призовних пунктів ЗСУ, інакше до них будуть «застосовані санкції». Після суспільного резонансу у Міноборони повідомили, що німецьке видання Bild змістило акценти, а Умєров мав на увазі кампанію рекрутингу громадян України за кордоном.

Проєкт «Ти як?» – про біженців і ВПО – поспілкувався з українськими юристами та дослідив заяви німецьких політиків.

Більше 200 тисяч українських чоловіків у Німеччині

«Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони (чоловіки – ред.) не прийдуть добровільно», – заявив німецькому таблоїду Bild міністр оборони України Рустем Умєров. Він додав, що не емпатує тим, хто відмовляється від військової служби: «Це не покарання – відстоювати свою країну і служити їй. Це честь».

Після хвилі обговорень цих заяв в соцмережі Міністерство оборони України повідомило, що німецьке видання змістило акценти. Т

ак, у коментарі «Бабелю» речник Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що міністр говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо приєднатися до війська. За його словами, обговорень механізму призову з-за кордону наразі немає.

Заява міністра оборони України вже викликала ажіотаж в телеграм-чатах українських біженців у ФРН. Так, чоловіки, які зараз перебувають у Німеччині, пишуть, що не вірять у примусову депортацію до України через дезертирство. Також користувачі соцмереж зазначають, що вже багато чоловіків знайшло роботу та почало інтегруватися в німецьке суспільство.

Це ідея людини, яка не розуміє принцип роботи апарату (установ) в Європі

«Цікаво, як вони це собі уявляють? Нехай спочатку запитають дозволу в Німеччини. У мене робочий контракт, у мене договір оренди. Без мене моїй родині доведеться шукати нову квартиру, бо на державну допомогу для двох осіб – це дорого. Це ідея людини, яка не розуміє принцип роботи апарату (установ) в Європі», – пише один із українців в обговоренні заяви міністра.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, загалом 203 640 громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років в'їхали до Німеччини з моменту нападу Росії на Україну у 2022-му році.

Офіційно в країні перебуває близько 190 тисяч чоловіків, ще близько 100 тисяч – не зареєстровані в місцевих органах влади.

Що каже федеральний міністр юстиції Німеччини?

Ми не примушуватимемо людей проти їхньої волі до мобілізації

За словами федерального міністра юстиції Марка Бушмана, проблеми України з мобілізацією солдатів для захисту від російського вторгнення не матимуть практичних наслідків для українців, які проживають у Німеччині. «Ми не примушуватимемо людей проти їхньої волі до мобілізації чи проходження військової служби», – сказав політик.

І додав, що біженців з України прийняли в Німеччині за нескладною процедурою – і вони отримали можливість працювати: «Зрештою, ми прагнемо, щоб більше людей з України працювали і менше з них жили на державну допомогу».

У 2011 році в ФРН було скасовано обов'язкову військову службу. Тому, за словами Марка Бушмана, Німеччина не буде примушувати до військової служби іноземців: «Я не можу собі цього уявити, оскільки наша конституція передбачає, що громадяни Німеччини не зобов'язані служити в збройних силах проти своєї волі. Тож ми не можемо примусити до цього людей з інших країн».

Що про це каже українське законодавство

В Україні вже давно тривають дискусії про покарання для тих військовозобов’язаних чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час воєнного стану.

Такі громадяни скоїли адміністративне чи кримінальне правопорушення та де-юре можуть бути депортованими

Юрист адвокатського об'єднання LCF Володимир Романчук, який спеціалізується на військових і воєнних злочинах, у коментарі проєкту «Ти як?» каже, що необхідно розрізняти порушників-втікачів та біженців: «Одна справа, коли людина тікає від бойових дій, немає засобів для існування, та просить притулку та підтримки в іншій країні. Інша – коли це здорові військовозобов'язані чоловіки, які незаконно перетнули державний кордон з рюкзаком десь в Карпатах. Такі громадяни скоїли адміністративне чи кримінальне правопорушення та де-юре можуть бути депортованими, в залежності від особливостей правової системи тої чи іншої європейської країни».

За словами юриста, практика Європейського суду з прав людини унеможливлює депортацію, якщо вона може призвести до заподіяння істотної та непоправної шкоди життю і здоров’ю.

«У разі реалізації державної програми з «повернення» певних громадян, що не є біженцями, які не мають права на відстрочку від мобілізації та перетнули кордон незаконно, держава має підтвердити, що така процедура буде безпечною та не перетвориться на репресії. Водночас – вказувати на неможливість перебування через критичну загрозу від ведення бойових дій на всій території України також не варто, оскільки значна частина наших регіонів, особливо західних, умовно безпечна», – пояснює Володимир Романчук.

За словами юриста, щоб забезпечити повернення українців з-за кордону, Міноборони та МЗС мають співпрацювати з колегами з інших країн і виконати значну роботу з оформлення відповідної процедури. Володимир Романчук також наголошує, що згідно з Конституцією, обов'язок захищати Батьківщину не зникає через місце фактичного проживання того чи іншого українця. Проте для реалізації процедури такої масової «екстрадиції», окрім очевидної зацікавленості України, необхідна також політична воля влади країн, де «втікачі» зараз перебувають.

Ініціювати повернення чоловіка за запитом з України та за бажання влади країни, де він перебуває, цілком реально, та для цього має існувати відповідне законодавство

«Ініціювати повернення чоловіка за запитом з України та за бажання влади країни, де він перебуває, цілком реально, та для цього має існувати відповідне законодавство. Тобто така процедура не обмежується направленням списку з переліком громадян «на виселення», навіть у разі порушень з їхнього боку, адже ці люди можуть перебувати на дипломатичному обліку країни, мати статус біженця , платити там податки. За таких умов форсований та надто радикальний підхід до повернення співвітчизників на Батьківщину призведе лише до політичної конфронтації з нашими партнерами та міжнародними організаціями», – переконаний юрист.

Наразі, з його слів, єдина законна підстава для екстрадиції призовників – судове рішення в Україні про притягнення до кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону.

Чи можуть вручити повістки за межами України?

Українці, які зараз перебувають за межами України та є призовного віку, зобов’язані ставати на військовий облік у дипломатичних установах. За словами адвоката Василя Тимошука, керуючого АБ «Тимошук і партнери», який спеціалізується на кримінальному праві, ведення таких обліків аж ніяк не означає, що закордонні дипломатичні установи уповноважені вручати їм повістки.

Можливо, в майбутньому будуть зміни на законодавчому рівні щодо вручення повісток в дипломатичних установах

«Можливо, в майбутньому будуть зміни на законодавчому рівні щодо вручення повісток в дипломатичних установах, але зараз про це говорити рано. Окрім того, варто пам’ятати, що далеко не всі громадяни України, які проживають за кордоном, перебувають на консульському обліку», – розповідає експерт.

Він зазначає, що не варто очікувати сприяння від іноземних правоохоронних органів, якщо це стосуватиметься лише мобілізації. Тому що більшість українців мають статус тимчасового захисту у країнах ЄС, що й передбачає саме захист від війни.

Що кажуть у Німеччині про мобілізацію українців?

Не всі німецькі політики погоджується з думкою федерального міністра юстиції ФРН Марка Бушмана.

Потрібно просто урізати соціальну допомогу чоловікам, придатним до військової служби

Депутат Бундестагу від партії ХДС з оборонної та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер вважає неприпустимою відмову українських чоловіків, які здатні воювати, від підтримки своєї країни: «Потрібно просто урізати соціальну допомогу чоловікам, придатним до військової служби».

Генерал у відставці Кізеветтер також запропонував провести кампанію за те, щоб ці чоловіки були задіяні в обороні країни в Україні: «Було б дуже корисно, якби існувала урядова угода, яка б дозволила цим молодим або старшим чоловікам повернутися, не йдучи на фронт, якщо вони цього не хочуть».

Депутат парламентської фракції ХДС Йоганн Вадефул підтримує рішення Міністерства оборони України щодо задіяння українських чоловіків, які перебувають за кордоном.

Це нагальний моральний заклик, і ми, безумовно, повинні підтримати його політично

«Це нагальний моральний заклик, і ми, безумовно, повинні підтримати його політично. Ці люди перебувають тут, тому що йде війна – і вони просто зобов'язані зробити свій внесок у завершення цієї війни», – сказав політик в ефірі телеканалу Welt.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що військові наполягають на додатковій мобілізації до пів мільйона українців. За даними ДПСУ, через західні кордони з України щодоби виїжджають близько шести тисяч чоловіків призовного віку. Загалом, за даними Євростату, від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, з України виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку.