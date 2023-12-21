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Війна

Масштабна мобілізація 2024: кого призвуть до лав ЗСУ і якими методами

Міністр оборони України Рустем Умєров озвучив намір ЗСУ залучити до служби громадян закордоном
Міністр оборони України Рустем Умєров озвучив намір ЗСУ залучити до служби громадян закордоном
  • Велика мобілізація і рекрутинг тих, хто виїхав за кордон. Як це можливо?

Міністр оборони України Рустем Умєров озвучив намір ЗСУ залучити до служби громадян закордоном, однак пізніше МО уточнили цю тезу, мовляв, мова йшла лише про рекрутинг. Чи має держава інструменти для здійснення такого плану?

  • Чи змінить Україна тактику війни через масштабну мобілізацію у 2024 році?

СБУ анонсує збільшення кількості операцій проти РФ, зокрема в акваторії Чорного моря. Водночас українські військові будують фортифікаційні споруди на кордоні з Білоруссю, а США підтверджують постачання зброї з КНДР до Росії.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Lіve:

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