СБУ переносить війну якомога ближче до Кремля – Малюк

Служба безпеки України посилює роботу в російському тилу, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля, заявив голова СБУ Василь Малюк виданню Politico 20 грудня.

Серед пріоритетних цілей, за його словамии, – військові кораблі РФ, військові бази, логістичні коридори поставок зброї тощо.

«Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні і наближає нашу перемогу», – сказав Малюк.

За його словами, наразі спецслужба працює над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот РФ з Криму. І робить це з допомогою морських дронів «Sea baby». Саме ці дрони уразили Кримський міст, а також низку російський військових кораблів, сказав Малюк.

СБУ, зазначив Малюк, ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удару. У першу чергу працює по військових об’єктах або тих, які армія РФ використовує для виконання своїх бойових завдань та матеріально-технічного забезпечення.

«Діємо повністю згідно з нормами міжнародного права», – наголосив Малюк, і додав, що більшість операцій СБУ проводить на території України – на Донбасі, в Криму та у Чорному морі.

«Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів», – сказав він.

«Бавовна палатиме й надалі», – переконаний голова СБУ.

Українська влада і військові неодноразово заявляли про законне право здійснювати операції з деокупації і захисту території України від агресії РФ. Нещодавно у Білому домі заявили, що не забезпечують Україну «можливостями для операцій всередині РФ».