Співала у хорі УПЦ (МП) і коригувала ракети РФ по позиціях ЗСУ на Запоріжжі – СБУ про чергове затримання

Служба безпеки повідомила про затримання на Запоріжжі жінки, яка коригувала повітряні атаки військ РФ по Запоріжжю.

«За даними слідства, затриманою виявилась церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ (МП). Встановлено, що за координатами фігурантки російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру. Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Співробітники СБУ встановили місцеперебування російської інформаторки і затримали її у власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя», – повідомили в СБУ.

Наразі жінці повідомлено про підозру, триває розслідування.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.