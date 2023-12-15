СБУ оголосила в розшук голову Російської православної церкви Гундяєва

Патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва) оголосила в розшук Служба безпеки України – про це йдеться в базі даних Міністерства внутрішніх справ.

Датою зникнення Гундяєва вказане 11 листопада 2023 року. Його розшукують у справі про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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Суд заочно обрав патріарху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Голова РПЦ наразі не коментував оголошення в розшук.

У листопаді СБУ повідомила, що оголосила про підозру патріарху РПЦ Кирилу, «який благословив рашистів на вбивства українців». Крім того, заявили в СБУ, Гундяєв «регулярно розповсюджує наративи Кремля» у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.