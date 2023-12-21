Війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю – ОВА

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



«О 18.38 військові РФ завдали ракетного удару по обласному центру. Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура», – написав він у телеграмі.



Інформації про постраждалих немає.

Повітряну тривогу ввечері у Запорізькій області оголошували двічі – вперше о 18:26, вдруге о 19:19. Вже оголосили відбій.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.