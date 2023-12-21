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Війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю – ОВА

Внаслідок російської атаки постраждала цивільна інфраструктура
Внаслідок російської атаки постраждала цивільна інфраструктура

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«О 18.38 військові РФ завдали ракетного удару по обласному центру. Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура», – написав він у телеграмі.

Інформації про постраждалих немає.

Повітряну тривогу ввечері у Запорізькій області оголошували двічі – вперше о 18:26, вдруге о 19:19. Вже оголосили відбій.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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