СБУ заявила про виявлення агентів ФСБ, які скоригували удар по Запоріжжю в жовтні

Служба безпеки України заявляє, що нейтралізувала агентурну мережу російської ФСБ, що коригувала повітряні удари по військовій і цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

«У результаті спецоперації в обласному центрі затримано резидента (керівника) ворожої групи, який 18 жовтня цього року «навів» російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста», – повідомили в СБУ.

За даними слідства, резидентом російської агентури виявився місцевий житель, представник запорізького «клубу воєнної реконструкції», який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій.

«У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтовому місті. Для законспірованої комунікації з російською спецслужбою її поплічник обрав собі оперативний псевдонім «Палестинець» і створив анонімний чат у популярному месенджері. Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив чотирьох місцевих жителів, зокрема й своїх родичів», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, ці особи розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури і промислових об’єктів, отримані відомості вони передавали «Палестинцю», а він надсилав їх до ФСБ через «зв’язкового» з одного з окупованих міст на Запоріжжі.

«Палестинцю» повідомили про підозру за статтею: державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, суд помістив його під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення, кажуть у СБУ.

У ніч проти 18 жовтня армія РФ вдарила по житловому будинку в Запоріжжі, внаслідок чого п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень.

За даними МВС, удару військ РФ був зруйнований під’їзд житлового будинку з пʼятого по третій поверх.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.