Зеленський розповів про доповідь розвідки щодо російського оборонного комплексу

Президент України Володимир Зеленський назвав передсвятковий час «часом для зосередженості» – про це він заявив у вечірньому зверненні 21 грудня.

Він розповів, що провів нараду з урядовцями щодо роботи з Європейським союзом для продовження фінансової підтримки України на наступні чотири роки. Також Зеленський прозвітував про розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем щодо безпеки судноплавства в Чорному морі.

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Крім того, голова держави згадав про доповідь Головного управління розвідки щодо роботи російського оборонного комплексу.

«Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР. Плани ворога, робота російської «оборонки» – є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати», – сказав він, не наводячи подальших деталей.

На початку грудня розвідка Великої Британії повідомила, що Росія намагається наростити розробку надводних дронів-камікадзе.

Президент Володимир Путін 19 грудня заявив, що російська оборонна промисловість відреагувала на війну в Україні швидше, ніж Захід.