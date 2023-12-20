ISW проаналізував заяви Шойгу про «розширення бойової чисельності» РФ

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті торкнувся заяв міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який під час колегії Міноборони РФ 19 грудня заявив, що пріоритетом його відомства є продовження війни проти України і підготовка новосформованих частин і з’єднань у 2024 році, а також він повторив погрози на адресу Фінляндії і ширше – НАТО.

«Шойгу заявив, що російські війська ведуть роботу з розширення бойової чисельності до 1,32 мільйона осіб з 1,15 мільйона, згідно з указом президента РФ Володимира Путіна від 1 грудня. Раніше ISW заявляв, що цей указ, ймовірно, був формальним визнанням поточної чисельності російських військових, а не наказом про негайне збільшення чисельності російського військового персоналу, і Шойгу, як видається, просто повторює заяву Путіна, а не окреслює основні зміни в російських силах», – йдеться в повідомленні.

В ISW також звернули увагу на заяву Шойгу про те, що російські військові сформували дві повністю оснащені армії (ймовірно, це стосується новостворених 18-ої і 25-ої загальновійськових армій), змішаний авіаційний корпус, чотири дивізії, включаючи 50 інших частин і з’єднань нижчого рівня, 18 бригад і 28 полків у 2023 році.

«Вперше Шойгу окреслив створення цих нових формувань на колегії Міноборони в грудні 2022 року, створення кількох із них ISW підтвердив незалежно. Проте дуже малоймовірно, що будь-яке з цих нових утворень «повністю оснащене» або працює в межах своїх доктринальних кінцевих можливостей на даний момент», – заявили аналітики.

Шойгу також нагадав, що російські військові формують Ленінградський військовий округ (ЛВО) і Московський військовий округ (МВО), пов’язуючи це зі вступом Фінляндії до НАТО і майбутнім приєднанням Швеції. Він також оголосив, що у 2024 році Росія надасть пріоритет реалізації заходів оперативної і бойової підготовки для боротьби із «загрозами подальшого розширення НАТО на схід.

«Спроба Шойгу представити створення ЛВО і МВО як відповідь на нібито «розширення НАТО» перегукується з поточною російською інформаційною операцією, спрямованою на перекладання відповідальності за війну в Україні з Росії на Захід, представивши дії Росії як реактивні. Фінляндія і Швеція подали заявку на вступ до НАТО невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, побоюючись подальшої російської агресії на своїх кордонах», – заявили в ISW.

Аналітики наголосили, що рішення Росії реформувати Західний військовий округ у ЛВО і МВО є частиною тривалого плану, «спрямованого на те, щоб підготувати Росію до потенційної майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО, одночасно збалансовуючи російські оперативні вимоги в Україні».

Напередодні президент РФ Володимир Путін на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ з участю очільника відомства Сергія Шойгу заявив, що російська оборонна промисловість відреагувала на війну в Україні швидше, ніж Захід.

Він також сказав, що Росія не збирається відмовлятися від цілей так званої «спеціальної військової операції» (так в РФ офіційно називають війну проти України).

«Захід від своєї стратегії стримування Росії і від своїх агресивних цілей в Україні не відмовляється. Але й ми від своїх цілей спеціальної військової операції відмовлятися не збираємося», – сказав Путін.

У свою чергу, Сергій Шойгу заявив, що попри санкції, РФ виробляє високотехнологічного озброєння більше, ніж країни НАТО.

«Пріоритетні завдання на наступний рік – продовжити спеціальну військову операцію до повного виконання завдань, поставлених верховним головнокомандувачем», – сказав Шойгу.

Днями Путін на великій підсумковій пресконференції, відповідаючи на запитання, коли буде мир, заявив, що «тоді, коли ми досягнемо своїх цілей». Він повторив мантру про «демілітаризацію і денацифікацію України і її нейтральний статус».