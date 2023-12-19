У МЗС Росії пригрозили заходами у відповідь на угоду про військову співпрацю Фінляндії і США

Росія «не залишить без відповіді» угоду про військову співпрацю Фінляндії і США, заявили в російському Міністерстві закордонних справ.

Там повідомили, що 19 грудня викликали посла Фінляндії в Москві.

«(Йому – ред.) було заявлено, що російська сторона не залишить без відповіді нарощування військового потенціалу НАТО на нашому кордоні, що загрожує безпеці Російської Федерації, і вживе необхідних заходів для протидії агресивним рішенням Фінляндії і її натовських союзників. Відповідальність за перетворення зони добросусідства в цьому регіоні на зону можливої конфронтації повністю лежить на нинішній фінській владі», – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Фінляндія 18 грудня підписала угоду про посилення військової співпраці зі Сполученими Штатами Америки, невдовзі після того, як президент Росії Володимир Путін виступив із заявами щодо вступу цієї країни в НАТО.

Угода, зокрема, формалізує тісніші зв’язки з Вашингтоном із вступом Фінляндії в Альянс у квітні, а також передбачає можливість присутності і тренування американських сил та попереднє розміщення оборонної техніки США на території Фінляндії.

Міністр оборони Антті Хяккянен, який прибув у Вашингтон для підписання угоди, привітав її як «сильний знак прихильності США захисту Фінляндії і всієї Північної Європи».

Президент Росії Володимир Путін днями попередив про «проблеми», які виникнуть у відносинах РФ з Фінляндією, і сказав, що наказав створити новий військовий округ у регіонах, які межують із цією країною.

Коментарі Путіна прозвучали на тлі зростання напруженості між двома сусідніми країнами внаслідок вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року і подальшого рішення Фінляндії приєднатися до НАТО.

Фінляндія змінила свою давню політику нейтралітету після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і на початку цього року стала 31-им членом НАТО. Відтоді Фінляндія посилила військову підготовку резервних підрозділів і нагляд за кордоном, дозволивши літакам НАТО патрулювати прикордонний повітряний простір, чим викликала критику в Росії.

У фрагментах інтерв’ю репортеру державного телебачення Путін неправдиво заявив, що Захід «затягнув» Фінляндію в НАТО. Насправді фінська громадськість різко змінила думку на користь членства в НАТО після вторгнення РФ в Україну.