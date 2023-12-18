Фінляндія підписала угоду про військову співпрацю зі США

Фінляндія 18 грудня підписала угоду про посилення військової співпраці зі Сполученими Штатами, через день після того, як президент Росії Володимир Путін виступив із заявами щодо вступу цієї країни в НАТО.

Угода, зокрема, формалізує тісніші зв’язки з Вашингтоном із вступом Фінляндії в Альянс у квітні, а також передбачає можливість присутності і тренування американських сил та попереднє розміщення оборонної техніки США на території Фінляндії.

Міністр оборони Антті Хяккянен, який прибув у Вашингтон для підписання угоди, привітав її як «сильний знак прихильності США захисту Фінляндії та всієї Північної Європи».

«Ми не очікуємо, що Сполучені Штати піклуватимуться про захист Фінляндії. Ми продовжуємо інвестувати в нашу оборону», – сказав він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що «Фінляндія, як ніхто, знає, що зараз на кону для України».

«У 1939 році фіни також зіткнулись із російським вторгненням, й довели, що вільний народ може чинити неймовірно потужний і стійкий опір. Ваша історія також служить нагадуванням про те, чому так важливо, щоб ми всі продовжували підтримувати Україну», – сказав Блінкен.

Президент Росії Володимир Путін днями попередив про «проблеми», які виникнуть у відносинах РФ з Фінляндією, і сказав, що наказав створити новий військовий округ у регіонах, які межують із цією країною.

Коментарі Путіна прозвучали на тлі зростання напруженості між двома сусідніми країнами внаслідок вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року і подальшого рішення Фінляндії приєднатися до НАТО.