Європа має 5–8 років, щоб «надолужити згаяне» в галузі оборони – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Європі потрібно готуватися до нових військових загроз. Про це він заявив в інтервʼю виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому 16 грудня.

Пісторіус припустив, що до кінця десятиліття Сполучені Штати переключають свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон, а Європа може зазнати нових викликів на тлі можливого скорочення американської військової присутності.

«Ми, європейці, маємо більше брати участь у гарантуванні безпеки на своєму континенті, Ми маємо близько 5-8 років, щоб надолужити втрачене, з погляду збройних сил, промисловості та суспільства», – наголосив Пісторіус, не конкретизувавши, що саме може статися в термін від пʼяти до восьми років.

Як відзначив міністр оборони ФРН, Росія значно збільшує виробництво зброї для підтримки свого вторгнення в Україну, а також загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові. «Ми можемо зіткнутися із небезпеками наприкінці цього десятиліття. Але на той час ми будемо до них готові», – твердить Пісторіус.

Міністр також зазначив, що Європа має усвідомлення того, що можливо, доведеться компенсувати американську допомогу Україні, якщо у Вашингтоні не зможуть погодити нове фінансування.

Раніше експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), які проаналізували статтю в німецькому виданні Bild, зауважили, що плани Росії вести війну проти України до 2026 року відповідають продовженню підготовки РФ до тривалого протистояння.

Bild пише, що Росія планує захопити всю територію Донецької та Луганської областей і до річки Оскіл у Харківській області до кінця 2024 року, а значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включно з Харковом і Запоріжжям – у 2025 та 2026 роках.