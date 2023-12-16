РФ справді готується до тривалої війни і окупації нових територій – ISW про статтю в Bild

Плани Росії вести війну проти України до 2026 року відповідають продовженню підготовки РФ до тривалого протистояння, пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), які проаналізували статтю на цю тему в німецькому виданні Bild.

«Російське військове командування проводить довгострокові зусилля для формування стратегічних резервів, і Росія поступово мобілізує свої резерви для підтримки тривалої війни. Середньострокові та довгострокові плани Росії щодо окупації території за межами чотирьох (незаконно) анексованих територій також правдоподібні, враховуючи, що російські офіційні особи, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, нещодавно повернулися до експансіоністської риторики, а російські війська продовжують наступальні операції, щоб розширити свої позиції в Харківській області», – вказують аналітики.

ISW також акцентує на тому, що «раптовий зрив західної допомоги, ймовірно, рано чи пізно призведе до падіння здатності України стримувати російську армію».

У статті, яка вийшла в німецькому виданні Bild 14 грудня, з посиланням на розвідувальні дані та джерела йшлося, що Росія планує окупувати українську територію за межами Донецької, Луганської, Запорізької і Харківської областей упродовж 2024–2026 років.

Bild пише, що Росія планує захопити всю територію Донецької та Луганської областей і до річки Оскіл у Харківській області до кінця 2024 року, а значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включно з Харковом і Запоріжжям – у 2025 та 2026 роках.