Британська розвідка: ОПК Росії «намагається зрівнятися з Україною» в розробці надводних дронів

Росія намагається наростити розробку надводних дронів-камікадзе, повідомляє розвідка Великої Британії в зведенні 1 грудня.

«Російський оборонно-промисловий комплекс рухається до того, щоб ліквідувати розрив можливостей із Україною в розробці одноразових надводних безпілотників», – йдеться в повідомленні.

Відомство посилається на заяву голови російської компанії KMZ Михайла Даниленка 27 листопада. Він оголосив, що надводні безпілотники його компанії будуть випробувані в умовах війни в Україні для налагодження серійного виробництва в 2024 році.

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«Раніше KMZ виготовляла низку моделей надводних дронів, але останніми місяцями вони почали рекламувати власні спроможності виробництва. Даниленко зазначив, що один катер може нести боєприпаси вагою до 600 кілограм», – йдеться в повідомленні.

Розвідка вказує на те, що надводні дрони використовувалися з часів Другої світової війни, водночас сучасні моделі, «схожі на швидкохідні катери, начинені вибухівкою», стали ключовим інструментом у руках українських військових у морській сфері повномасштабної війни.

Від початку повномасштабної війни українські сили системно вражають російський флот у Криму та на території Росії.

В ГУР підтвердили, що українські сили пошкодили два російські катери в окупованому Криму у ніч на 10 листопада. В розвідці натякнули, що задля атаки на кораблі були використані морські дрони.

Також у серпні стало відомо, що українські війська застосували, ймовірно, морські дрони для атак на десантний корабель «Оленьогірський гірник» та танкер SIG.