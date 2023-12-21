Орбан заявив, що прийняв запрошення Зеленського обговорити надії України на вступ в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч, яка стане першою між двома лідерами після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

21 грудня на пресконференції в Будапешті Орбан заявив, що нібито погодився на пропозицію Зеленського щодо майбутньої зустрічі під час короткої розмови 10 грудня в кулуарах церемонії складання присяги новим президентом Аргентини.

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За його словами, він сказав президенту України, що «буде в його розпорядженні» після того, як Зеленський запропонував їм обговорити амбіції його країни щодо приєднання до Європейського Союзу.

Минулого тижня на саміті ЄС Орбан перешкодив ухваленню пакету допомоги ЄС Києву на 50 мільярдів євро. Орбан був єдиним лідером, який заперечував, таким чином заблокувавши допомогу, оскільки ЄС вимагає одностайності серед своїх членів. Але під час голосування щодо переговорів про вступ Орбан покинув кімнату, дозволивши це прийняти.

На пресконференції Орбан сказав, що його уряд продовжує виступати проти обсягу та графіку запропонованого фінансування для України, припустивши, що продовжуватиме стояти на цьому, коли лідери ЄС знову зустрінуться в лютому.

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Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що під час розмови з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині той не зміг пояснити йому причин свого супротиву вступу України до Євросоюзу. Зеленський також не анонсував двосторонніх зустрічей із Орбаном.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС. Орбана, який також виступав проти початку переговорів, не було під час голосування з приводу цього питання. Згодом він назвав це рішення інших членів ЄС «ірраціональним», «безглуздим» і «помилковим».