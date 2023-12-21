Євросоюз виплачує Україні останні 1,5 мільярда євро з пакету підтримки на 2023 рік

Європейський союз 21 грудня виплачує Україні останній транш з пакету підтримки на 2023 рік – про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 21 грудня.

«Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакету підтримки на 2023 рік», – заявила вона.

Фон дер Ляєн закликала блок знайти угоду, щоб і надалі надавати Україні допомогу для відновлення, відбудови та реформ.

Читайте також: Україна залучила грант від ЄС на 150 млн євро для відбудови – Мінфін

«Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена», – додала голова Єврокомісії.

На саміті у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.