Держдеп США: Блінкен обговорив з колегами з Франції, Німеччини та Британії підтримку України у 2024 році

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори зі своїми колегами з Франції Катрін Колонною, Німеччини Аннеленою Бербок та Великої Британії Девідом Кемероном.



Як повідомляє пресслужба Державного департаменту США, сторони обговорили питання допомоги та підтримки України у 2024 році, оскільки вона продовжує боротьбу проти російської агресії.



За повідомленням, держсекретар наголосив на важливості невідкладного задоволення гуманітарних потреб у Газі, необхідності мінімізації жертв серед цивільного населення та запобігання подальшій ескалації конфлікту. Блінкен підкреслив відданість США створенню незалежної палестинської держави. Він також засудив напади хуситів на комерційні судна, що працюють у Червоному морі, і закликав усіх партнерів до співпраці задля підтримки безпеки на морі, зазначає Держдеп США.

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Прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі, де республіканці кажуть, що це має бути поєднано з посиленням міграційного контролю на кордоні США та Мексики.

Високопоставлені представники демократів і республіканців у Сенаті США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена до того, як законодавці підуть на канікули. У Білому домі очікують, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для допомоги Україні у січні.

На саміті у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.