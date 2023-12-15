Фон дер Ляєн: Єврокомісія готуватиме «робоче рішення» на випадок нового блокування допомоги Україні

Європейська комісія працюватиме над варіантами фінансової програми для України силами 26-ти країн-членів ЄС на випадок збереження угорського вето. Зобов’язання всіх держав блоку, крім Угорщини, надати кошти для цього є, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, підсумовуючи результати саміту. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Працюємо над тим, щоби була згода 27 держав-членів, але треба мати робоче рішення у разі, якщо одностайність не є можливою… Або досягнемо згоди 27 країн, або запроваджуватимемо в дію альтернативи, над якими зараз працюватимемо. Україні потрібне послідовне, передбачуване та надійне фінансування. Це важливо для України, але також важливо для бізнес-середовища та інвесторів», – зазначила фон дер Ляєн.

Читайте також: Угорщина заблокувала пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро

Очільниця Єврокомісії також повідомила, що останній транш із цьогорічної фінансової програми сумою у 18 мільярдів євро, Україна отримає «найближчими днями», і це їй допоможе протриматися, доки в ЄС працюватимуть над подальшими фінансовими планами.

«На наступному етапі буде виділено півтора мільярди, і це допоможе Україні профінансувати свої потреби на початок 2024 року. Це важливо для будівництва невеликого, але важливого «мосту». А потім, як я зазначила, ми використаємо час до наступної Європейської Ради, котра буде для нас дуже важливою», – наголосила посадовиця.

Попри угорське вето на бюджет ЄС, у межах якого закладена фінансова допомога Україні, президент Європейської ради Шарль Мішель зберігає оптимізм щодо компромісу з Будапештом і у фінансовому питанні.

Читайте також: Лідери ЄС погодили 12-ий пакет санкцій проти Росії

«Остання пропозиція, яку погодили 26 держав-членів, означає, що порівняно з іншими Європейськими Радами, ми розпочнемо (наступне – ред.) засідання, знаючи, що 26 держав-членів підтримують однакові цілі й пріоритети, включаючи пакет із 50 мільярдами для України на наступні чотири роки… Не маю наміру вдаватися в подробиці, але у нас є різні інструменти, щоб переконатися, що ми зможемо виконати нашу обіцянку», – заявив Мішель.

Відповідаючи журналістам на питання, чому він упевнений, що вдасться переконати Угорщину, президент Євроради натякнув на прийом, яким лідери ЄС скористалися, щоби схвалити рішення про відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу, зокрема, з Україною.

«Ми сповнені рішучості використати всі можливі аргументи та будемо взаємодіяти з повагою до різних думок, які є на столі Європейської Ради… Думаю, вчорашні дебати допомогли нам зрозуміти, якими можуть бути інструменти й аргументи, котрими ми могли би скористатися, готуючи наступне засідання Євроради», – резюмував Мішель.

Раніше цього року Європейська комісія запропонувала надати Україні фінансову підтримку до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро, з яких 33 мільярди євро будуть видані у вигляді кредитів, а 17 мільйонів євро – у вигляді грантів.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС. Орбана, який також виступав проти початку переговорів, не було під час голосування з приводу цього питання. Згодом він назвав це рішення інших членів ЄС «ірраціональним», «безглуздим» і «помилковим».

Рішення про новий пакет допомоги Україні було ускладнене тим, що подальша фінансова підтримка Києва є частиною законодавчої пропозиції щодо радикального перегляду довгострокового бюджету ЄС. ЄС працює за семирічною бюджетною системою, поточний період спільного бюджету триває до 2027 року.