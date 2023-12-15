Київ вітає рішення про створення в ЄС Українського фонду – заява МЗС

МЗС України вітає досягнення на саміті лідерів країн Євросоюзу принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 мільярдів євро на 2024–2027 роки. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій зовнішньополітичним відомством України 15 грудня.

«Це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться. Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур у січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування. 50 мільярдів євро, що будуть виділені Євросоюзом для України, спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС», – указано в документі.

Раніше цього року Європейська комісія запропонувала надати Україні фінансову підтримку до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро, з яких 33 мільярди євро будуть видані у вигляді кредитів, а 17 мільйонів євро – у вигляді грантів.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

Рішення про новий пакет допомоги Україні було ускладнене тим, що подальша фінансова підтримка Києва є частиною законодавчої пропозиції щодо радикального перегляду довгострокового бюджету ЄС. ЄС працює за семирічною бюджетною системою, поточний період спільного бюджету триває до 2027 року.