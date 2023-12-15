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Київ вітає рішення про створення в ЄС Українського фонду – заява МЗС

Будівля Міністерства закордонних справ України
Будівля Міністерства закордонних справ України

МЗС України вітає досягнення на саміті лідерів країн Євросоюзу принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 мільярдів євро на 2024–2027 роки. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій зовнішньополітичним відомством України 15 грудня.

«Це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться. Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур у січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування. 50 мільярдів євро, що будуть виділені Євросоюзом для України, спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС», – указано в документі.

Раніше цього року Європейська комісія запропонувала надати Україні фінансову підтримку до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро, з яких 33 мільярди євро будуть видані у вигляді кредитів, а 17 мільйонів євро – у вигляді грантів.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

Рішення про новий пакет допомоги Україні було ускладнене тим, що подальша фінансова підтримка Києва є частиною законодавчої пропозиції щодо радикального перегляду довгострокового бюджету ЄС. ЄС працює за семирічною бюджетною системою, поточний період спільного бюджету триває до 2027 року.

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