США створюють міжнародну коаліцію для протидії атакам у Червоному морі

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив 18 грудня, що Сполучені Штати працюють над формуванням міжнародної коаліції для протидії атакам єменських хуситів на морські судна в Червоному морі.

«Ці напади безрозсудні, небезпечні та порушують міжнародне право… Це проблема не тільки США. Це міжнародна проблема, і вона заслуговує на міжнародну відповідь», – сказав Остін на пресконференції під час візиту до Ізраїлю.

Американський міністр також застеріг Іран від надання допомоги хуситам. «Підтримка Іраном нападів на комерційні судна має бути припинена», – сказав він.

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Одна з найбільших у світі нафтопереробних компаній British Petroleum заявила, що припиняє перевезення нафти танкерами через Баб-ель-Мандебську протоку, яка з’єднує Червоне море з Аденською затокою – саме там відбуваються обстріли єменських хуситів. Те саме зробила компанія Evergreen – один із лідерів у галузі контейнерних перевезень. Їхні заяви цитують міжнародні агенції.

На думку аналітиків, це може призвести до підвищення цін на нафту та нафтопродукти через подорожчання їхніх перевезень іншими маршрутами, а також до перебоїв із постачанням продовольства та споживчих товарів. Цей маршрут відповідає за 15% усіх морських вантажоперевезень у світі.

Вантажні судна з Атлантики та Середземномор’я через розташований у Єгипті Суецький канал проходять у Червоне море, а далі через Баб-ель-Мандебську протоку виходять до Індійського океану, проходячи до країн Азії, Африки та Австралії.

Хусити, які контролюють північну частину Ємену, раніше оголосили, що включаються у війну з Ізраїлем, і будуть обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбуваються майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники хуситів пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих судів не відгукнулися на виклики рацією.