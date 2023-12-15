Єменські хусити загрожують свободі судноплавства – радник Байдена

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив 15 грудня, що єменські повстанці-хусити становлять «загрозу свободі комерційного судноплавства» – після того, як підтримуване Іраном угруповання взяло на себе відповідальність за серію нападів.

«Сполучені Штати працюють з міжнародною спільнотою, партнерами з регіону та з усього світу, щоб впоратися з цією загрозою. Поки хусити, так би мовити, натискають на гачок, їм передає зброю Іран», – сказав Салліван журналістам під час візиту до Ізраїлю.

Проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, раніше вже атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.