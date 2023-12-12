Єменські хусити взяли відповідальність за напад на танкер під прапором Норвегії

Єменські повстанці з проіранського угруповання «Ансар Алла», відомі як хусити, 12 грудня взяли на себе відповідальність за ракетний удар по танкеру під норвезьким прапором. Цей напад угруповання назвало частиною своєї військової кампанії проти Ізраїлю, інформує агенція France-Presse.

Норвезький судновласник сказав, що нічний удар по судну «Стринда» спричинив пожежу, яку команда, що цілком складається з громадян Індії, змогла загасити, ніхто не постраждав.

Хусити стверджували, що судно перевозило нафту до Ізраїлю, але це заперечують власники 144-метрового танкера, який прямував до Суецького каналу.

Міністерство оборони Франції повідомило, що один із кораблів військово-морських сил у цьому районі збив безпілотник, який також був запущений під час атаки. Військові США першими повідомили про удар, заявивши, що есмінець американських ВМС почув сигнал тривоги з танкера і надав допомогу.