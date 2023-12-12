Норвезький танкер зазнав атаки в районі Баб-ель-Мандебської протоки

Протикорабельна крилата ракета, запущена з контрольованої хуситами частини Ємену, влучила в танкер для перевезення хімічних речовин, який ходить під норвезьким прапором. Судно пошкоджене, на ньому спалахнула пожежа. Про це повідомляє в мережі Х Центральне командування Збройних сил США. За даними американських військових, обійшлося без жертв.

Як пише Reuters, посилаючись на американських офіційних осіб, танкер «Стринда» потрапив під обстріл приблизно за 111 кілометрів на північ від Баб-ель-Мандебської протоки, що сполучає Червоне море з Індійським океаном. Після цього, за словами одного зі співрозмовників агентства, танкер міг пересуватися своїм ходом ще кілька годин.

На сигнал тривоги, поданий із танкера, відреагував есмінець «Мейсон» ВМС США, військові моряки зараз надають допомогу екіпажу норвезького судна.

Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад.

Проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, раніше вже атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

У суботу хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.

Судно «Стринда» завантажило рослинну олію і біопаливо в Малайзії і прямувало до Венеції, випливає з даних компанії з відстеження суден Kpler. Чи має танкер якісь звʼязки з Ізраїлем, невідомо.