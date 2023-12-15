Єменські хусити обстріляли два кораблі в Червоному морі

Два вантажні судна в Червоному морі 15 грудня зазнали обстрілів з боку Ємену. Як повідомляє вісник судноплавства Maritime Bulletin, контейнеровоз «Аль Джасра», який прямував під прапором Ліберії з Греції до Сінгапуру, був атакований або безпілотником, або балістичною ракетою. На судні виникла пожежа, щонайменше один контейнер упав у воду.

Пізніше ще одна ракета влучила в інший контейнеровоз, MSC Palatium III, також під ліберійським прапором, що йде з Мозамбіку до Саудівської Аравії. Там теж виникла пожежа, вона була загашена. Про постраждалих не повідомляється.

Відповідальність за обстріли поки ніхто на себе не взяв. Однак вони здійснювалися з території північного Ємену, підконтрольного радикальному угрупованню єменських хуситів «Ансар Алла». Раніше хусити оголосили, що беруть участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатимуть на будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю або належать йому.

При цьому, зазначають у Maritime Bulletin, «Аль Джасра» належить німецькій компанії Hapaq Lloyd AG, а Palatium III – швейцарській MSC. Ані самі компанії, ані маршрути суден не повʼязані з Ізраїлем.

Міністерство оборони США повідомило агентству Reuters, що на допомогу кораблям вийшло американське військове судно. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на пресконференції заявив, що атаки хуситів на судна в Червоному морі, в районі важливої для морської торгівлі Баб-ель-Мандебської протоки, становлять загрозу для комерційного судноплавства. «США спільно з міжнародною спільнотою та партнерами у регіоні працюють над усуненням цієї загрози», – сказав він.

Це вже четверта за останній місяць атака хуситів на кораблі біля його узбережжя. 12 грудня балістична ракета, запущена з території Ємену, влучила в хімічний танкер «Стринда» під прапором Норвегії. 3 грудня під обстрілом опинився американський есмінець «Карні» і кілька цивільних суден.