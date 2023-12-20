Єврокомісія ініціює три проєкти на підтримку дослідників в Україні

Європейська комісія 20 грудня запустила три ініціативи на підтримку співпраці з Україною в сфері досліджень та інновацій – про це орган влади повідомив 20 грудня.

Йдеться про такі проєкти:

відкриття нового офісу програми «Горизонт Європа» у Києві

ініціативу Європейської ради з інновацій (EIC) на підтримку української спільноти глибоких технологій

новий хаб Європейського інституту інновацій і технологій (EIT)

Ініціативи запустила комісарка ЄС з інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Ільяна Іванова в ході дистанційної церемонії з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та міністром освіти і науки Оксеном Лісовим.

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Як пояснюють у Єврокомісії, офіс «Горизонту Європа» матиме за задачу повідомляти про можливості для участі в дослідницьких проєктах в рамках цієї програми в ЄС. EIC надасть 20 мільйонів євро на розвиток українських стартапів, а хаб EIT працюватиме за принципом «єдиного вікна» для пошуку українськими інноваторами партнерів, ринків та інвестиції у ЄС та за його межами.

Лісовий прокоментував ініціативи, нагадавши, що Україна стала асоційованою країною програми «Горизонт Європа» в червні 2022 року. За його даними, наразі українські організації підписали 97 грантових угод на суму понад 26 мільйонів євро. Ще 21 проєкт планують почати втілювати в першому кварталі 2024 року.