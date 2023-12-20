Суд ЄС відхилив прохання російського олігарха Абрамовича про виключення зі списку санкцій

Суд Європейського союзу 20 грудня відхилив позов російського олігарха Романа Абрамовича про виключення його зі списку санкцій ЄС.

ЄС наклав санкції на низку російських чиновників й олігархів і заморозив російські активи на сотні мільярдів доларів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Абрамович, на якого наклали санкції за те, що в ЄС назвали «привілейованим доступом» до Кремля, оскаржував цей крок.

«Суд відхиляє позов, поданий паном Абрамовичем, тим самим залишаючи в силі обмежувальні заходи, вжиті проти нього», – постановив суд.

За даними Forbes, статки Абрамовича становлять понад 9 мільярдів доларів.