Діти Абрамовича отримали литовські паспорти, що допомогло батькові обійти санкції – розслідувачі

Двоє дітей російського олігарха Романа Абрамовича, 30-річний Аркадій і 31-річна Анна, отримали громадянство Литви, повідомили міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів OCCRP та литовський центр журналістських розслідувань Siena. (Siena входить до OCCRP, яка бореться з корупцією та спеціалізується на розслідуванні роботи владних структур у різних країнах – ред.).

Про паспорти дітей олігарха журналістам стало відомо з витоку документів офшорної компанії «МеритСервус». Вона базується на Кіпрі та керує активами Абрамовича понад 20 років.

За даними розслідувачів, старший син Абрамовича Аркадій отримав литовський паспорт 22 лютого 2022 року – за два дні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Коли Анна Абрамович отримала паспорт, невідомо.

У Литві слідчі не виявили нерухомості або компаній, які безпосередньо належать Аркадію та Аанні. Вони вважають, що литовські паспорти є єдиним майном двох дітей Романа Абрамовича в Литві. На якій підставі їх видали, невідомо. Департамент міграції Литви заявив, що не має права коментувати питання про паспорти сина і доньки Абрамовича, оскільки вони не є публічними особами.

Журналісти зазначають, що литовські паспорти Аркадія та Анни використовували для операцій, які зазвичай розцінюють як спробу обійти санкції. У січні цього року видання The Guardian писало, що Роман Абрамович за три тижні до початку вторгнення РФ в Україну передав активи пов’язаних із ним трастів своїм сімом дітям на суму близько 4 мільярдів доларів.

Реорганізація трастів може ускладнити зусилля щодо застосування санкцій проти олігарха та потенційно перешкодити спробам заморозити активи, якими він володів. Журналісти наголошують, що санкції проти Абрамовича запровадили лише Євросоюз і Велика Британія, а в санкційному списку США олігарха немає.

З 2018 року, коли Абрамович приїжджав до Литви, ЗМІ припускали, що він намагався отримати громадянство цієї країни. Литва дозволяє громадянство нащадкам людей, які мали його до того, як Росія окупувала країну в 1940 році. Бабуся і дідусь Абрамовича по батьковій лінії жили в Литві в 1940-х роках, а його дідусь був серед тисяч литовців, депортованих до Сибіру, де і помер.

У травні 2018 року у Абрамовича виникли проблеми з посвідкою на проживання у Великій Британії (Абрамович перебував у цій країні на підставі довгострокової бізнес-візи). Пізніше йому було надано ізраїльське громадянство згідно з так званим «законом про повернення» через його єврейське коріння. Саме ізраїльський паспорт дає йому право безвізового в’їзду до Великої Британії, яка є головним центром його бізнес-інтересів.

У 2021 році Абрамович отримав і португальське громадянство за законом про натуралізацію нащадків євреїв-сефардів, вигнаних з Піренейського півострова в період середньовічної інквізиції. У січні 2022 року було розпочато розслідування щодо надання йому громадянства.